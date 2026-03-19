So kletterte der bereinigte EBITDA des an der New Yorker Börse Nasdaq kotierten Unternehmens Aebi Schmidt mit Sitz in Frauenfeld um 13 Prozent auf 156 Millionen US-Dollar, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit liegt das Ergebnis knapp über der Mitte des Zielkorridors von 145 bis 165 Millionen. Die Marge stieg auf 8,2 Prozent von 7,4 Prozent im Vorjahr.