So kletterte der bereinigte EBITDA des an der New Yorker Börse Nasdaq kotierten Unternehmens Aebi Schmidt mit Sitz in Frauenfeld um 13 Prozent auf 156 Millionen US-Dollar, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit liegt das Ergebnis knapp über der Mitte des Zielkorridors von 145 bis 165 Millionen. Die Marge stieg auf 8,2 Prozent von 7,4 Prozent im Vorjahr.
Umsatz und Auftragseingang hatte Aebi Schmidt bereits veröffentlicht, Ende Februar gab das Unternehmen auch einen Ausblick. An diesem wird festgehalten - vorbehaltlich weiterer «wesentlicher geopolitischer oder makroökonomischer Veränderungen».
Entsprechend wird ein Umsatz von 1,95 bis 2,15 Milliarden Dollar sowie ein adjustierter EBITDA von 175 bis 195 Millionen angepeilt, die Verschuldung im Verhältnis zum operativen Gewinn (EBITDA) soll bis Ende 2026 auf unter das Zweifache sinken.
«Der Rekordauftragsbestand und die Dynamik aus dem Schlussquartal geben uns Rückenwind», lässt sich CEO Barend Fruithof in der Mitteilung zitieren. Aufgrund normaler Produktionsvorlaufzeiten werde sich die Umsatzrealisierung des Rekordauftragsbestands auf das zweite Halbjahr konzentrieren. Entsprechend sei eine «ausgeprägte Saisonalität im Jahresverlauf» zu erwarten.
(AWP)