Die Aebi Schmidt Group hat eine Quartalsdividende von 0,025 US-Dollar je Aktie beschlossen. Diese wird am 26. März 2026 an die am 19. Februar 2026 eingetragenen Aktionäre ausbezahlt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die Ausschüttung erfolgt aus der Schweiz und gilt nach Schweizer Recht als Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven. Sie ist damit für Schweizer Aktionäre steuerfrei. Für nicht in der Schweiz ansässige Aktionäre handelt es sich um eine Kapitalrückzahlung bzw. um Einkommen aus nicht-US-Quelle.
(AWP)