Für das Gesamtjahr setzt Aebi Schmidt ihre Erwartungen dennoch tiefer an. Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 4,6 Prozent auf 493,1 Millionen US-Dollar, wie die in Frauenfeld ansässige und an der Nasdaq kotierte Gruppe am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um 4,9 Prozent auf 44,2 Millionen zu, bei einer stabilen Marge von 9,0 Prozent. Der Reingewinn erhöhte sich auf 10,8 Millionen nach 1,2 Millionen im Vorjahr.