Das Familienunternehmen mit Sitz in Denver rüstet Kommunal- und Gewerbefahrzeuge für den Unterhalt von Strassen und öffentlicher Infrastruktur aus, teilte die an der New Yorker Börse Nasdaq kotierte Aebi Schmidt am Montagabend mit. Im letzten Geschäftsjahr erzielte OJ Watson einen Umsatz von rund 28 Mio USD.