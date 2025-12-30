Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt Group hat die Produktion der US-Firma Meyer Products in einen anderen US-Bundesstaat verlegt. Die Herstellung von Lastwagen-Schneepflügen wurde von East Cleveland, Ohio, nach Monroe, Wisconsin, in das Werk von Monroe Truck Equipment verlegt, wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage bekannt gab.