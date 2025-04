Auch der Start ins neue Geschäftsjahr 2025 sei gut verlaufen und habe die Dynamik des Vorjahres bestätigt. So stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis per Ende Februar um 4 Prozent, was insbesondere den Betrieben in Zermatt sowie dem La Réserve Eden au Lac in Zürich zu verdanken sei. «Diese Ergebnisse lassen für das Gesamtjahr eine weitere Verbesserung der operativen Kennzahlen erwarten», schreibt die Gruppe.