Der Vermieter der Klinik Pyramide am See werde das Gebäude ab Anfang 2025 sanieren, begründet Aevis in einer Medienmitteilung vom Dienstag den Schritt. Die Aktivitäten würden nun schrittweise vom bisherigen Standort auf den Campus der Privatklinik Bethanien in Zürich verlegt. Per Ende 2024 würden auch die operativen Gesellschaften zusammengelegt.