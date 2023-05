Ein weiterer Faktor war die Dekonsolidierung des Réseau de l'Arc, dem früheren Hôpital du Jura Bernois. Dieses Spital wurde per Ende 2022 nach dem amerikanischen Vorbild eines integrierten Gesundheitsversorgers neu organisiert. Die neue Gesellschaft, an der die zur Aevis Gruppe gehörende Swiss Medical Network nun 35,1 Prozent halte, sei nach dem Einstieg der Visana Ende Jahr dekonsolidiert worden, heisst es. Ohne diesen Effekt, also organisch, legte die Swiss Medical Network um 5 Prozent zu. Der Umsatz belief sich auf 203,6 Millionen Franken.