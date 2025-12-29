Im Immobilienbereich refinanzierte Aevis Victoria eine im Jahr 2020 aufgenommene Zwischenfinanzierung zur Akquisition mehrerer Hotelimmobilien. Diese sei durch langfristige, klassische Hypothekenfinanzierungen ersetzt worden, was die Bilanzstabilität stärke. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine neue Finanzierungsfazilität für das im Luxussegment positionierte Boutique-Hotel L'Oscar in London.