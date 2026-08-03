In der Hotellerie mit elf Hotels und insgesamt 1180 Zimmern haben sich der durchschnittliche Zimmerpreis um 2,8 Prozent auf 651 Franken und der Ertrag pro verfügbarem Zimmer um 3,2 Prozent auf 354 Franken erhöht, wie es hiess. Die Auslastung sei mit 54,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr nahezu stabil geblieben.