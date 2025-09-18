Die Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Freiburg profitierte unter anderem von der Integration des Spitals Zofingen und des Tessiner Centromedico. Laut dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht erzielte Aevis einen den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von 4,2 Millionen Franken nach einem Verlust von 0,8 Millionen Franken im Vorjahr. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit stieg auf 18,9 Millionen Franken von 12,5 Millionen im Vorjahr.