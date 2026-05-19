Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich Aevis Victoria zuversichtlich. Die Gruppe will im Rahmen der bisherigen Strategie ihre selektive Expansion, die operative Optimierung sowie die Weiterentwicklung ihrer Beteiligungen fortsetzen. Am Mittwoch, 20. Mai 2026, findet zudem der zweite Capital Markets Day des Unternehmens im Genolier Innovation Hub statt.