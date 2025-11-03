Das Wachstum wurde vor allem vom Gesundheitsbereich Swiss Medical Network (SMN) getragen, der dank neuer Klinik- und Praxisübernahmen sowie dem Ausbau integrierter Versorgungsangebote zulegte, wie Aevis am Montag mitteilte. Auch die Hotelsparte MRH Switzerland habe sich gut entwickelt und der Immobilienbereich habe von Wohnungsverkäufen in Zermatt profitiert.