Auch das Immobiliengeschäft legte zu. Zusätzlich brachte der Verkauf von nicht-operativen Vermögenswerten einen Free Cashflow von über 100 Millionen Franken ein, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 32,6 Millionen ausgewiesen worden war. Dadurch konnte Aevis die Verschuldung deutlich reduzieren.