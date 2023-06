In der Union wirft man dagegen SPD, Grünen und FDP im Bund vor, die Menschen mit einer falschen Politik bei der Energiewende und Migration zu verärgern. "Es hat vor allem eine Regierung in der Hand, dass sich Protest nicht radikalisiert", betont Merz. Mit der AfD werde man nicht zusammenarbeiten. Man werde aber noch viel deutlicher die Alternativen herausarbeiten - vor allem zur Ampel-Regierung. Die Grünen seien für die Polarisierung in der Energiepolitik in der Gesellschaft verantwortlich. Das Problem für die CDU: Sie regiert in vielen Bundesländern mit den Grünen. Im Bund muss die CDU Opposition wie die AfD machen, ohne deren Jargon zu übernehmen.