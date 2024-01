In dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer fallen die FDP und die Linken auf nur drei Prozent und würden damit den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlen - ebenso wie die Freien Wähler und die Wagenknecht-Partei BSW, die wie in der Vorwoche ebenfalls auf drei Prozent kommen. Die Union mit 32 Prozent und die SPD mit 15 Prozent legen dagegen jeweils einen Prozentpunkt zu. Die Grünen verharren bei 14 Prozent. Die Ampel-Regierung wäre damit weit von der nötigen Mehrheit zur Fortsetzung der Koalition entfernt.