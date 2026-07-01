Gemäss einer klinischen Phase-I-Studie hat Agamree eine glukokortikoide und entzündungshemmende Wirkung, ohne dabei nennenswerte immunsuppressive Effekte zu zeigen. Durchgeführt werde die Studie vom nordamerikanischen Lizenzpartner Catalyst Pharmaceuticals, wie Santhera am Mittwoch mitteilte.
Die ersten Daten untermauerten den potenziellen Einsatz des Präparats zur Behandlung eines breiten Spektrums chronisch-entzündlicher seltener Erkrankungen, wie es weiter hiess. Im Vergleich von Agamree mit dem klassischen Kortikosteroid Deflazacort bei gesunden Erwachsenen hätten beide Mittel die erwartete Glukokortikoid-Rezeptoraktivität und eine vergleichbare Cortisolunterdrückung bei klinischen Dosierungen gezeigt. Dabei habe aber Agamree weniger ausgeprägte immunsuppressive Biomarker-Effekte aufgewiesen, hiess es weiter.
Zudem zeigte sich, dass klinisch relevante immunsuppressive Effekte nur bei der höchsten Dosisstufe beobachtet wurden, die über der derzeit zugelassenen Agamree-Dosierung lag. «Bei niedrigeren Dosisstufen wurden keine relevanten immunsuppressiven Effekte beobachtet», schrieb Santhera weiter.
Agamree ist ein dissoziatives Kortikosteroid, das für die Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bereits zugelassen ist.
(AWP)