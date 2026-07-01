Die ersten Daten untermauerten den potenziellen Einsatz des Präparats zur Behandlung eines breiten Spektrums chronisch-entzündlicher seltener Erkrankungen, wie es weiter hiess. Im Vergleich von Agamree mit dem klassischen Kortikosteroid Deflazacort bei gesunden Erwachsenen hätten beide Mittel die erwartete Glukokortikoid-Rezeptoraktivität und eine vergleichbare Cortisolunterdrückung bei klinischen Dosierungen gezeigt. Dabei habe aber Agamree weniger ausgeprägte immunsuppressive Biomarker-Effekte aufgewiesen, hiess es weiter.