Nach Meldungen über hoch angereichertes Uran ist der Iran nach eigenen Angaben nun dabei, mit Inspektoren der Vereinten Nationen "Unklarheiten" rund um sein Atomprogramm auszuräumen. Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seien in Teheran und hätten mit "Verhandlungen, Besuchen und Kontrollen" begonnen, zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch den Chef des iranischen Atomprogramms, Mohammed Eslami. "Unklarheiten, die von einem Inspektor geschaffen wurden, werden gelöst." Durch "Interaktionen und Koordination" werde man verhindern, "dass neue Unklarheiten und Störungen" in der Zusammenarbeit mit der IAEA entstünden.