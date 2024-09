Regierungsvertreter seien in Vorgesprächen mit der staatlich unterstützten Ansaldo Nucleare, dem staatlichen Energieriesen Enel und dem britischen Unternehmen Newcleo, um den Plan zu entwickeln, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Energieministerium hatte am Samstag Pläne für den Entwurf von Regeln bekannt gegeben, die den Einsatz neuer Kernkrafttechnologien bis Anfang 2025 ermöglichen sollen. Wenn das italienische Parlament den Gesetzesentwurf im Laufe des Jahres 2025 annimmt, könnte dies das derzeitige Verbot der Kernenergieproduktion in Italien aufheben.