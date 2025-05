Lange Zeit waren BP und Shell nahezu gleich gross, doch in den vergangenen Jahren ist Shell auf fast die doppelte Grösse von BP angewachsen und erreicht einen Marktwert von umgerechnet rund 175 Milliarden Euro (149 Milliarden Pfund). Eine Übernahme des Londoner Rivalen würde Shell zu einer noch grösseren Kraft in der globalen Energiebranche machen und den Konzern in eine Grössenordnung verschaffen, die mit den US-Energieriesen Exxon und Chevron vergleichbar wäre. Eine Fusion würde jedoch angesichts der Grösse auch regulatorische Prüfungen der Aufsichtsbehörden nach sich ziehen.