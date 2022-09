Forderungen zu zweiter Säule

Dass die Renten der Frauen tiefer sind als jene der Männer, liegt gemäss einem Bericht des Bundes hauptsächlich an der zweiten Säule, der beruflichen Altersvorsorge. Sozialminister Alain Berset forderte Behutsamkeit bei der Arbeit an dieser Vorlage und warf die Frage auf, ob die Reform der beruflichen Vorsorge so, wie sie zurzeit in den Räten diskutiert wird, mehrheitsfähig sein werde.