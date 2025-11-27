Kein höheres Rentenalter, dafür Anreize zu einem längeren Erwerbsleben

Noch im Oktober 2024 hat der Bundesrat ein höheres Rentenalter als Option, die zu prüfen sei, gesehen. Davon ist er abgerückt und setzt auf Anreize, die ein längeres Erwerbsleben attraktiver machen wollen: Zum einen soll die Einkommenssumme, ab der AHV-Beiträge erhoben werden, von 16'800 Franken auf 21'800 Franken pro Jahr angehoben und regelmässig an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden. Die Logik dazu ist: Man muss weniger von seinem Verdienst an das Sozialwerk zahlen und hat unter dem Strich etwas mehr Geld.