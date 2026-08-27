Die Plafonierung spielt für Eheleute eine wichtige Rolle

Für Ehepaare spielt zudem die Plafonierung der AHV-Renten eine Rolle. Denn Verheiratete erhalten - zusammen - von Gesetzes wegen maximal 150 Prozent der regulären Rente. Für das Jahr 2025 bedeutet dies einen Höchstbetrag von 3780 Franken im Monat, während Ledigen eine Maximalrente von je 2520 Franken pro Monat zusteht. Angenommen, beide Partner haben Anspruch auf die höchstmögliche Altersrente: Dann macht allein der Zivilstand einen finanziellen Unterschied von 1260 Franken monatlich respektive 15'120 Franken im Jahr. In dieser Rechnung ist die 13. AHV-Rente, die erst ab Dezember 2026 ausbezahlt wird, ausgeklammert.