Die Spezialisten von Pensexpert empfehlen in den meisten Fällen den Aufschub der AHV-Rente «höchstens für den Zeitraum, in welchem die Erwerbstätigkeit fortgeführt wird», sagt Pius Baumgartner, Steuerexperte der in Luzern beheimateten Vorsorgeberatung. Ansonsten rate er vom Aufschub tendenziell ab. «Dies vor allen aus dem Grund, da nicht abgeschätzt werden kann, wie lange die Lebenserwartung ist.»