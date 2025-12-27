Bemerkenswert ist die Entwicklung in Schweden. Dort stiegen die öffentlichen Sozialausgaben bis 1993 auf über 34 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und sind danach bis heute wieder auf das Niveau von 1990 zurückgegangen. Die Schweiz gab damals wie heute einen im internationalen Vergleich tiefen Anteil der Wirtschaftsleistung für Soziales aus. Ob sich daran etwas ändert und wie sich die in Franken gemessenen Wohlfahrtsausgaben effektiv entwickeln, steht auf einem anderen Blatt, das im neuen Jahr und darüber hinaus beschrieben werden wird.