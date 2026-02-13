Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die KI die Firmenwelt grundlegend verändern und in vielen Branchen zu Produktivitätsschüben führen wird. Der CEO der Firma Altruist, die für den Ausverkauf der Finanzaktien verantwortlich war, zeigte sich zwar selbst überrascht vom Ausmass der Marktreaktion nach der Bekanntgabe seines neuen Tools. Er sagte aber auch: «Die Architektur, mit der wir Hazel bauen, kann jede Tätigkeit im Vermögensmanagement ersetzen. Normalerweise sind das Aufgaben für ganze Teams. Künftig werden sie effektiv von KI für 100 Dollar im Monat erledigt.» Es ist - trotz aller Hypernervosität - eine weitere Warnung für Investoren.