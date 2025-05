Die nordamerikanischen Airlines haben angesichts der schwächelnden Buchungen in den USA ihre Flugpläne gekürzt, ihre Finanzprognosen gestrichen und die Kostenkontrolle verschärft. Air Canada hat bereits erklärt, dass sein Rückgang bei den Buchungen für Flüge in die USA in den nächsten sechs Monaten einen branchenweiten Rückgang von etwa 10 Prozent widerspiegelt.