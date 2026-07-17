Mit dem Kauf will Air China seine Kapazitäten ​erweitern und die Flotte ​mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen modernisieren. ​Air China selbst habe 15 Grossraumflugzeuge vom ‌Typ A350-900 bestellt, während Shenzhen Airlines 40 Maschinen der A320neo-Familie geordert habe. Die Auslieferung ​der ​A350-Maschinen sei ⁠für die Jahre 2030 ​bis 2032 geplant, ⁠die der A320neo-Flugzeuge für den ‌Zeitraum von 2029 bis 2032.