Die staatliche Fluggesellschaft Air China und ihre Tochter Shenzhen Airlines haben 55 Flugzeuge bei Airbus geordert, wie aus einer Mitteilung von Air China an die Börse in Schanghai hervorgeht. Der Gesamtwert der Bestellung belaufe sich nach Listenpreisen auf 12,4 Milliarden Dollar.
Mit dem Kauf will Air China seine Kapazitäten erweitern und die Flotte mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen modernisieren. Air China selbst habe 15 Grossraumflugzeuge vom Typ A350-900 bestellt, während Shenzhen Airlines 40 Maschinen der A320neo-Familie geordert habe. Die Auslieferung der A350-Maschinen sei für die Jahre 2030 bis 2032 geplant, die der A320neo-Flugzeuge für den Zeitraum von 2029 bis 2032.
(Reuters)