Für das Manöver "Air Defender" stellen 25 der 31 Mitgliedstaaten der Allianz insgesamt 250 Flugzeuge, wie der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Mittwoch in Berlin mitteilte. "Wir sind ein defensives Bündnis, und so ist auch diese Übung defensiv ausgelegt", betonte Gerhartz und fügte mit Blick auf Russland hinzu: "Diese Übung ist gegen niemanden gerichtet."