Zu dem unerwartet guten ‌Ergebnis trugen auch gesunkene Treibstoffpreise sowie höhere Einnahmen bei. Das Wachstum war besonders stark auf den Transatlantikrouten, insbesondere in den Premiumkabinen von Air France. Der ​Konzern hatte zuvor viel in schnelleres WLAN, modernisierte Flughafen-Lounges ​und eine überarbeitete Luxusklasse investiert. Auch die Lufthansa modernisiert ​ihre Flotte grundlegend mit neuen Flugzeugen und bequemerer Innenausstattung, vor allem in den oberen Buchungsklassen. ‌Für das laufende Jahr rechnet Air France-KLM mit einer Kapazitätserhöhung des Angebots um drei bis fünf Prozent, da neue Flugzeuge ausgeliefert werden. Bis 2028 soll ​die ​operative Marge auf mehr als ⁠acht Prozent steigen. Im vergangenen Jahr betrug sie ​6,1 Prozent.