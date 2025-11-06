Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat im dritten Quartal dank niedrigerer Treibstoffkosten und einer starken Nachfrage nach Tickets in den höheren Buchungsklassen den Gewinn leicht gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte im saisonal stärksten Quartal von Juli bis September um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,2 Milliarden Euro und lag damit etwas unter der Analystenprognose, wie der in Paris ansässige Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Marge verharrte auf Vorjahresniveau mit 13,1 Prozent. Die Airline-Gruppe habe einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis gestellt, erklärte Konzernchef Ben Smith. «Wir haben ein solides Umsatzwachstum und eine stabile operative Marge beibehalten.»