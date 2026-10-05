Für das erstmalige Aktienrückkaufprogramm beabsichtigt Air Liquide über die kommenden beiden Jahre vier Milliarden Euro auszugeben. Darüber informierte der französische Kondern am Montag anlässlich eines Investorentages in Paris. Bis 2030 visiert der Konzern ein durchschnittliches jährliches Wachstum des wiederkehrenden Gewinns je Aktie um 10 Prozent an. Die bereinigte Rendite auf das eingesetzte Kapital soll in dem Jahr bei über 11 Prozent liegen. Die Air-Liquide-Aktie stieg im frühen Handel um drei Prozent.