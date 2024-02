Der Konzernerlös stieg auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf gut 27,6 Milliarden Euro, wie der Linde-Konkurrent am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten sich einen Tick mehr erhofft. Inklusive der Folgen des starken Rückgangs der Energiepreise sowie negativer Währungseffekte ging der Umsatz aber um 7,8 Prozent zurück. Preisschwankungen muss Air Liquide an die Kunden aus der Grossindustrie weitergeben.