Der auf kleinere Maschinen spezialisierte brasilianische Flugzeughersteller Embraer meldete am Dienstag immerhin Bestellungen über 13 Passagierjets. So orderte American Airlines sieben Embraer-Maschinen vom Typ E175, und die Fluggesellschaft Binter von den kanarischen Inseln entschied sich für sechs Maschinen in der modernisierten Version E195-E2. Zudem bekannte sich der Flugzeugfinanzierer Azorra zu einer Bestellung von 15 Jets dieses Typs, die schon vor der Messe ohne Käufernamen in Embraers Auftragsbuch gestanden hatte.