Gleichzeitig steigt der politische Druck auf AirBnB & Co, weil die hohe Nachfrage nach Feriendomizilen vielerorts die Wohnungsnot verschärft. Vor allem in Spanien mehren sich die Proteste. Dennoch hätten Touristen dort im Juni neun Prozent mehr Geld gelassen als im Vorjahreszeitraum, gaben die Analysten der CaixaBank zu bedenken. Das Plus bei den Ausgaben in Restaurants falle sogar mehr als doppelt so hoch aus.