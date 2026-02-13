Allerdings ​werde kein Wachstum der ⁠bereinigten Kerngewinnmarge erwartet, da Airbnb weiter ​in Marketing, Produkte und Technologie ⁠investiert. Zudem treibt der Konzern die Expansion in das ‌Hotelgeschäft voran und kooperiert mit Boutique-Hotels in Städten wie New York und Madrid, wo Vorschriften das Angebot ‌an Ferienwohnungen einschränken. «Wir glauben, dass die Aufnahme ​von mehr Hotels auf die Plattform unseren gesamten Zielmarkt vergrössern kann», hiess es.