Im vergangenen Jahr wurden 6,3 Millionen Übernachtungen in Schweizer Ferienunterkünften über Online-Buchungsplattformen gebucht, wie eine experimentelle Statistik des europäischen Statistikamts Eurostat zeigt. Das wären 84 Prozent aller Logiernächte in Ferienunterkünften, die das Schweizer Bundesamt für Statistik BFS 2021 gezählt hat. Im Gegensatz zu den Eurostat-Daten sind in der BFS-Statistik keine Daten zu Ferienhäusern, -wohnungen und Zimmern in ansonsten privat genutzten Gebäuden erfasst.