Die Fortschritte im Umgang mit den Lieferanten hätten sich ausgezahlt, obwohl es bei Triebwerken, Sitzen, Bordküchen und Innenverkleidungen immer noch Probleme gebe, räumte Scherer ein. «All das hat sichtbares Ergebnisse gebracht - aber es war nicht genug.» Bei Airbus und seinen Zulieferern mache sich vor allem der Verlust an Erfahrung bemerkbar, weil viele Mitarbeiter in Rente gegangen seien. «Es wird lange dauern, das wieder aufzubauen», sagte Scherer, der selbst Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass Airbus die Produktion in diesem Jahr weiter ausbauen könne. Die Zahl von 75 Kurzstrecken-Fluzgzeugen aus der A320-Familie pro Monat, die sich der französisch-deutsche Konzern für 2027 vorgenommen hat, sei weiter ein realistisches Ziel.