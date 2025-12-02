Das Problem stelle «eine weitere Herausforderung» für die ohnehin stark auf das Jahresende konzentrierten Auslieferungen dar, sagte Faury. «Wir hatten einen eher schwachen November, weil wir Flugzeuge stoppen mussten, die zwar fertig waren, bei denen es aber Unklarheiten bei den Paneelen gab.» Ob Airbus sein Jahresziel von 820 Auslieferungen noch erreichen kann, liess der Manager offen. Um die Zielmarke im Gesamtjahr zu schaffen, müssten allein im Dezember mehr als 160 Flugzeuge übergeben werden - das wäre ein Rekord. Man werde «in den kommenden Stunden und Tagen» die Lage bewerten, um zu sehen, was das Beste sei, sagte der Chef des Boeing-Rivalen.