Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defence & Space sowie Airbus Helicopters hätten «wirtschaftlich exzellent abgeschnitten», doch seien weitere Fortschritte nötig, hiess es in Faurys Brief. In der Satelliten-Sparte hatte er nach mehreren unliebsamen Überraschungen Manager ausgetauscht und einen Umbau eingeleitet. Er bestätigte, dass Airbus an einer weiteren Konsolidierung bei Rüstung und Raumfahrt arbeite «und möglichen neuen Partnerschaften, vor allem in der Raumfahrt, wo wir am meisten leiden». Airbus lotet derzeit ein Zusammengehen in dem Bereich mit Thales und der italienischen Leonardo aus.