Die Lieferketten hätten sich nach der ‌Corona-Pandemie zwar verbessert, blieben aber ein Störfaktor, erklärte Faury. «Unsere grössten Schwierigkeiten hatten wir mit den Triebwerken von ‍Pratt & Whitney und CFM (Joint Venture aus GE Aerospace und Safran Aircraft Engines).» Zudem müsse Airbus aus seinem bisher grössten Rückruf vom November wegen ​eines Software-Updates lernen. «Wir müssen unsere Systeme und Produkte im Allgemeinen rigoroser ‍managen», forderte Faury.