Rund 6000 Maschinen betroffen

Laut Airbus müssen rund 6000 Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe überprüft werden. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugkontrollrechner führen, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei. Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt.