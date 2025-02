Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit adjusted) sank auf 5,4 (2023: 5,8) Milliarden Euro, wie der Boeing-Rivale am Donnerstag in Toulouse mitteilte. In Aussicht gestellt hatte Airbus zuletzt noch 5,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 69,2 Milliarden Euro. Aus dem Nettogewinn von 4,2 (3,8) Milliarden Euro will Airbus eine um 20 Cent erhöhte Dividende von insgesamt 3,00 Euro zahlen, davon 1,00 Euro als Sonderdividende.