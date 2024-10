Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit adjusted) sank in den ersten neun Monaten um 23 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, wie der französisch-deutsche Konzern am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 44,5 Milliarden Euro, nachdem Airbus von Januar bis September mit 497 Verkehrsflugzeugen neun Maschinen mehr auslieferte als ein Jahr zuvor. Im dritten Quartal erhöhte sich das bereinigte Ebit um 39 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, das waren gut 200 Millionen mehr als Analysten erwartet hatten.