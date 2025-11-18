Für Airbus sind dies die ersten Bestellungen von der Messe in Dubai. Ein erhoffter Grossauftrag von der arabischen Fluglinie Emirates für das grösste Airbus-Modell A350-1000 scheint aber nicht in Sicht. Emirates-Chef Tim Clark sagte, er sei an dem Flugzeug nicht interessiert, weil die Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Am Montag hatte Emirates zusätzliche 65 Grossraumjets vom Typ Boeing 777X geordert, obwohl das Modell inzwischen sieben Jahre Verspätung hat.