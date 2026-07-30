Airbus ringt seit Jahren mit Triebwerksherstellern und anderen Zulieferern, um genügend Teile für den Ausbau seiner Passagierjet-Produktion zu bekommen. Vor allem die Kapazitäten für die Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo sind auf Jahre hinaus ausgebucht, und Fluggesellschaften wollen auf neue Maschinen nicht so lange warten. Der einzige grosse Konkurrent Boeing steckt seit Jahren in einer schweren Krise und darf die Produktion seines Konkurrenzmodells 737 Max nur nach Freigaben der Aufsichtsbehörde weiter hochfahren.