Der französisch-deutsche Konzern steigerte im abgelaufenen Jahr die Zahl seiner Auslieferungen um elf Prozent und übertraf damit auch sein Ziel, mindestens 720 (2022: 661) Maschinen an die Kunden zu übergeben. Allein im Dezember wurden mehr als 110 Flugzeuge ausgeliefert. Der US-Rivale Boeing steigerte die Auslieferungen auf 528 von 480 Maschinen, hinkt damit angesichts hausgemachter Probleme aber zum fünften Mal in Folge deutlich hinter Airbus her.