An der mangelnden Nachfrage von Passagieren liegt ​das nicht. Die Airbus-Experten rechnen sogar damit, dass die ​Zahl der Fluggäste im Jahr um 3,9 Prozent wächst und nicht nur - wie bisher gedacht - um 3,6 Prozent. Die ‌Fluggesellschaften nutzten ihre Jets aber länger oder lasteten sie besser aus - auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, sagte da Costa. Am schnellsten dürfte weiterhin der indischen Markt wachsen, Airbus hob die Prognose ​für ​das jährliche Passagierwachstum für das asiatische Land auf ⁠9,1 von 8,9 Prozent an. In China dürfte ​der Markt dagegen mit 4,7 (bisher ⁠5,4) Prozent weniger stark zulegen als gedacht.