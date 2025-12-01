Die Lufthansa erklärte, sie habe bei allen betroffenen Flugzeugen Software-Anpassungen vorgenommen und diese Massnahme im Verlauf des Samstags, 29. November, erfolgreich abgeschlossen. Es sei zu keinen operativen Auswirkungen im Flugbetrieb gekommen. Auch zahlreiche andere Fluggesellschaften teilten mit, sie hätten ihre Flotten wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Allerdings seien bei einigen Fliegern aufwändigere Reparaturmassnahmen nötig, was zu Ausfällen führe. So setzte etwa die kolumbianische Gesellschaft Avianca Buchungen bis zum 8. Dezember aus.