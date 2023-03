Das Programm dürfte es der Europäischen Union (EU) erschweren, ihre eigenen Bemühungen zur Dekarbonisierung zu beschleunigen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Dienstag während einer Rede beim Aero Club in Washington. Das US-Gesetz destabilisiere die Chancengleichheit zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen, da mit Subventionen Firmen in die USA gelockt werden könnten. Es sei aber absolut wichtig, dass ein fairer Wettbewerb erhalten bleibe.